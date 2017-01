Στο παιχνίδι με τους Ορλάντο Μάτζικ, πραγματοποίησε τέσσερα εκπληκτικά καρφώματα, με το ένα να είναι καλύτερο από το άλλο !

Απολαύστε και εσείς τον (...αδικημένο) Τζαβέιλ ΜακΓκι !

.@JaValeMcGee34 mixed together a dunk reel against the Magic pic.twitter.com/GX5DzGXLlD

— NBA TV (@NBATV) 23 Ιανουαρίου 2017