Ο 22άχρονος σέντερ (2μ.11) έπαιξε πέρσι σε δυο ματς στην EuroLeague με τους Καταλανούς ενώ ξεκίνησε την εφετινή σεζόν στη Φουενλαμπράδα έχοντας 7.4 πόντους και 5.1 ριμπάουντ μ.ό. σε εννιά συμμετοχές στο EuroCup.

Barça Lassa welcome back Moussa Diagne, until now on loan at @BFuenlabrada #fcblive pic.twitter.com/a5k7y2cPrt

— FCB Basket (@FCBbasket) 22 Ιανουαρίου 2017