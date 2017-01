Ρεκόρ από τον Μήτρου-Λονγκ, νίκη για το Αϊόβα (pic & vid)

Συγκεκριμένα έγινε ο 33ος παίκτης στην ιστορία του κολεγίου που σημειώνει 1.000 (τουλάχιστον) πόντους!

Στην εν λόγω αναμέτρηση πέτυχε 20 πόντους με 5/6 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής!

Το Αϊόβα Στέιτ μετράει 12-6 ρεκόρ τη φετινή σεζόν και 4-3 με τις ομάδες της Big 12.

And also congratulations to @NazzyJML on becoming the 33rd player in school history to score 1,000 career points. pic.twitter.com/ThmilghXqF

Cyclones get a big win on the road! Here are final highlights of the 2 OT win over Oklahoma, courtesy of ESPN2 pic.twitter.com/KUP6CTDcBg

— Cyclone Basketball (@CycloneMBB) 21 Ιανουαρίου 2017