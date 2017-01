Ξεσήκωσε το ΣΕΦ ο Μπιρτς! (vid)

Δείτε το κάρφωμα του σέντερ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια

.@MTLsGift jumps high and ignites the crowd with a huge put-back slam❗️#7DAYSMagicMoment #OLYBKN pic.twitter.com/n28wVBaYib

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Ιανουαρίου 2017