Ο Ντομινίκ Ουότερς έδωσε μια ωραία ασίστ στον Πάτρικ Γιανγκ, ο οποίος... γκρέμισε την μπασκέτα!

Δείτε την alley oop συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού

Waters sends it in the air and Young does the rest.. AND ONE!#7DAYSMagicMoment #OLYBKN pic.twitter.com/D1rwD3h0Ui

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Ιανουαρίου 2017