Το καλό σερί συνεχίζεται για την ομάδα της Φιλαδέλφεια, αφού πανηγύρισε μια νέα νίκη, αυτή τη φορά κόντρα σε αυτή του Πόρτλαντ, με 93-92.

Οι Σίξερς ήταν μέχρι το ημίχρονο πίσω στο σκορ (43-56), όμως επανέκαμψαν και έκαναν το ματς ντέρμπι, με τον Κόβινγκτον να δίνει τη νίκη στην ομάδα του με buzzer beater τρίποντο!

Ο 26χρονος φόργουορντ σταμάτησε στους 22 πόντους (6ρ.), ενώ ο Ιλιάσοβα ήταν πρώτος σκόρερ με 24 (6ρ., 2ασ.) και ο Εμπίντ έκανε double double με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ (5ασ.).

Από τους ηττημένους, ο Λίλαρντ έβαλε 30 πόντους και ο Πλαμλί 14 (11ρ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 22-33, 43-56, 70-71, 93-92.

