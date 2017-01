Έφτασε στην Αθήνα η Μπασκόνια (vids)

Η αποστολή της Μπασκόνια έφτασε στην Αθήνα και αύριο το πρωί (20/01) θα προπονηθεί χαλαρά στο ΣΕΦ. Ο Σίτο ΑΛόνσο γύμνασε τους παίκτες του στο γήπεδό τους και ακολούθως η αποστολή πέταξε για την Ελλάδα.

Ο Τόρνικε Σενγκέλια που ήταν αμφίβολος ταξίδεψε κανονικά.

