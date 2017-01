Επιστροφή Κρστιτς στα παρκέ! (pic)

Αυτό κι αν είναι είδηση!

Μπορεί ο Νέναντ Κρστιτς να είναι για πολλούς «ξοφλημένος», εξαιτίας των τραυματισμών που τον κράτησαν μακριά από τα παρκέ, ωστόσο ο 33χρονος σέντερ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πριν λίγους μήνες, στη «novosti.gr», πως δεν ήταν πρόθυμος να αποχωριστεί το μπάσκετ.

Τώρα, έρχεται δημοσίευμα της ίδιας ιστοσελίδας, που αναφέρει πως ο Σέρβος ψηλός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην πατρίδα και στην Παρτίζαν, στην οποία αγωνιζόταν και τις σεζόν 2000-04.

Ο Κριστς έπαιξε την τελευταία διετία (2014-16) στην Εφές, ενώ στις αρχές της φετινής σεζόν είχε υπογράψει στη Γαλατά, με την οποία δεν πρόλαβε να αγωνιστεί, καθώς το πρόβλημά του στο γόνατο έκανε την επανεμφάνισή του.

Πλέον, όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή και ίσως κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Partizan close to sign Nenad Krstić! More at novosti.rs

— Ђорђе Матић (@DjordjeMatic) 19 Ιανουαρίου 2017