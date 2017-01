Πλήγμα με Γκέι στους Κινγκς (vid)

Με σοβαρό πρόβλημα έρχονται αντιμέτωποι οι Κινγκς, αφού ο Ρούντι Γκέι αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Πέισερς.

Ο 30χρονος φόργουορντ, στην πορεία του προς το καλάθι, έπεσε άτσαλα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στα αποδυτήρια.

Οι πρώτες εξετάσεις δεν ήταν ενθαρρυντικές, αφού έδειξαν ρήξη στον αχίλλειο τένοντα, ενώ ο παίκτης θα υποβληθεί σε μαγνητική αυτές τις μέρες.

Ο αγώνας κόντρα στην ομάδα της Ιντιάνα ίσως ήταν ο τελευταίος του, αφού ο Γκέι αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6-8 μήνες, ενώ και ο ίδιος είχε εκδηλώσει επιθυμία για opt out, προκειμένου να αναζητήσει νέα ομάδα.

Rudy Gay goes down on a non-contact play, and has to be carried off the court. #SacramentoProud pic.twitter.com/DtRUUmxJy5

— Chat Sports (@ChatSports) 19 Ιανουαρίου 2017