Μπορεί πραγματικά φέτος να κάνει εντυπωσιακά πράγματα και να είναι δικαίως στους βασικούς του All Star Game, αλλά δεν γίνεται να κερδίζει μόνος του αντιπάλους όπως οι Ρόκετς. Ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που και στο Χιούστον ήταν μαγικός. Ο Greek Freak σταμάτησε τους 32 πόντους με 13-20 δίποντα, 1-4 τρίποντα και 5-6 βολές, κατέβασε 11 ριμπάουντ, έδωσε 6 ασίστ, έκανε 3 τάπες και 1 κλέψιμο, όμως οι Μπακς δεν μπόρεσαν να κερδίσουν, χάνοντας από τις... ρουκέτες με 111-92.

Και πως να κερδίσουν άλλωστε όταν ο Γιάνναρος έπαιζε μόνος του και κανείς από τους συμπαίκτες του δεν βοήθησε ουσιαστικά, με τον Πάρκερ να ακολουθεί με 15 πόντους αλλά με τραγικά ποσοστά. Με την ήττα αυτή τα ελάφια έφτασαν στο 20-21 και συνεχίζουν να βρίσκονται μέσα στο κόλπο των πλέι οφ. Και όσο συνεχίζει ο Αντετοκούνμπο να κάνει τέτοιες μαγικές εμφανίσεις, τόσο πιο κοντά είναι το όνειρο αυτό.

Όσον αφορά τους νικητές που πλέον έφτασαν το 33-12, ο Χάρντεν ήταν για ακόμα μία φορά απολαυστικός. Ο... μούσιας τελείωσε το ματς με 38 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 τάπες, κάνοντας όλο το γήπεδο να φωνάζει από το τώρα MVP MVP.

Giannis is making the Rockets dizzy #OwnTheFuture pic.twitter.com/AscSJlme5t — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2017

Giannis behind the back to Jabari for the SLAM!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/FdYhA4zScw — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2017

Not a chance, Sam Dekker. Not a chance #OwnTheFuture pic.twitter.com/6C624ASQaF — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2017

Round and round The Greek Freak goes #OwnTheFuture pic.twitter.com/O89PGK6c2R — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2017