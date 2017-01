Ακόμη κι ο Ντιρκ Νοβίτσκι θα πρέπει να δει τον προπονητή του να σουτάρει αφού ο Ρικ Καρλάιλ στην προπόνηση των Μάβερικς ευστόχησε από μακρινή απόσταση.

Ο Ρικ Καρλάιλ μάλιστα εκτός ότι το έβαλε «άγγιχτο» πανηγύρισε με τον κόσμο που παρακολουθούσε την προπόνηση πίσω από την τζαμαρία.

Coach putting on a show for the crowd #MFFL #NBAGlobalGames pic.twitter.com/yDm8zb9C0e

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 12 Ιανουαρίου 2017