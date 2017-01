Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σημερινής ημέρας στο ΝΒΑ διεξήχθη στην Οκλαχόμα, με τους Θάντερ να παίρνουν σημαντική νίκη επικρατώντας των Γκρίζλις με 103-95. Μια νίκη που τους φέρνει στο 24-16, ενώ οι... αρκούδες έχουν πλέον 24-17. Αυτά για αρχή, γιατί ο αγώνας είχε έναν και μοναδικό πρωταγωνιστή. Ο λόγος φυσικά για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, με τον... μάγο των Θάντερ να κάνει και πάλι πράγματα και θάματα. Κατάφερε αρχικά να πετύχει το 18ο τριπλ νταμπλ την φετινή περίοδο, σπάζοντας κάθε ρεκόρ και δείχνει να είναι ο μόνος που μπορεί να απειλήσει το απίστευτο κατόρθωμα του Όσκαρ Ρόμπερτσον, όταν την περίοδο 1961-62 τελείωσε την χρονιά με τριπλ νταμπλ.

Ο Ουέστμπρουκ κόντρα στους Γκρίζλις είχε 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 12 ασίστ, αλλά για να έρθει η μεγάλη νίκη για την ομάδα του χρειάστηκαν και οι συμπαίκτες του. Όλοι ή έστω οι περισσότεροι έπιασαν πολύ καλή απόδοση, με τους Καντέρ (19), Ολαντίπο (16) και Άνταμς (12) να ξεχωρίζουν. Για τους ηττημένους, ο Μαρκ Γκασόλ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό έχοντας μόλις 9 πόντους και ο μοναδικός που πάλεψε για τις... αρκούδες ήταν ο Κόνλεϊ που έφτασε τους 22 αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του.

Oh my.... Russell Westbrook #NBAVOTE pic.twitter.com/JCBZiYhxa6

Dre on d in the 1st half. SWAT! #ThunderUp pic.twitter.com/I1dcSt7W21

