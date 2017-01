Σύμβουλος στους Κλίπερς ο Γκαρνέτ! (pics)

Μπορεί ο Κέβιν Γκαρνέτ να ανακοίνωσε πριν από λίγους μήνες την απόσυρσή του από τα παρκέ, ωστόσο η αγάπη του για την πορτοκαλί μπάλα καλά κρατεί.

Πριν από λίγο καιρό ο 40χρονος πρώην φόργουορντ/σέντερ έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στον Giannis, με το gazzetta.gr αυτόπτη μάρτυρα.

Σήμερα (10/01) ήρθε μια είδηση που αποδεικνύει πως ο «KG» δεν έχει καμία διάθεση να εγκαταλείψει τα παρκέ, καθώς ξεκίνησε η συνεργασία του με τους Κλίπερς!

Ο Γκαρνέτ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στο σύλλογο του Λος Άντζελες, καθώς θα δουλεύει με τους ψηλούς της ομάδας.

Μπορεί ο «θρύλος» του ΝΒΑ να μην έχει αγωνιστεί ποτέ με τη φανέλα των Κλίπερς, ωστόσο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας, Ντοκ Ρίβερς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Σέλτικς.

Future NBA Hall of Famer Kevin Garnett is officially a consultant with the Clippers. He will work out with the Clippers’ big men.

Woodson said KG will be in & out as a consultant & that he's always been part of Doc's family he's happy he's part of Clipper family now

— Rowan Kavner (@RowanKavner) 10 Ιανουαρίου 2017