Εντοπίστηκε ο Ρόουζ! (pics)

Ο Ντέρικ Ρόουζ δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Madison Square Garden για τον αγώνα των Νικς με τους Πέλικανς και μάλιστα χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, προκαλώντας αναστάτωση στις τάξεις των Νεοϋορκέζων.

Το ESPN, μάλιστα, ανέφερε ότι ο D-Rose είχε οικογενειακό πρόβλημα και μετέβη εσπευσμένα στο Σικάγο ενώ άπαντες τον περίμεναν κανονικά στο γήπεδο για το ματς με τη Νέα Ορλεάνη.

Μετά, λοιπόν, από την αδικαιολόγητη στάση του, ο Ρόουζ φέρεται να αντιμετωπίζει ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τους Νικς ωστόσο σήμερα (10/1) εμφανίστηκε στο Madison, συζητώντας με τον GM της ομάδας, Στιβ Μιλς, όπως αναφέρει ο Ίαν Μπέγκλεϊ του ESPN.

Just saw Derrick Rose at the Knicks facility with Knicks GM Steve Mills. Seemed like he was in good spirits.

For what it's worth, Derrick Rose was in Knicks gear at the practice facility. Seemed like he was going to take the court. https://t.co/pOxUuOwvZq

— Ian Begley (@IanBegley) 10 Ιανουαρίου 2017