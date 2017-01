«Γι' αυτό αποσύρθηκε ο Πριχιόνι» (vid)

Ο Πάμπλο Πριχιόνι έγραψε τον επίλογο στην τεράστια καριέρα του, ανακοινώνοντας μέσω επιστολής την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στα 39 του χρόνια κι έχοντας συμπληρώσει σχεδόν ένα μήνα στην Μπασκόνια.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Αργεντινού, Κλαούντιο Βιλανουέβα, μίλησε στο Radio Vitoria για την απόφαση του πελάτη του και ξεκαθάρισε πως δεν μπήκε στη διαδικασία να τον μεταπείσει.

«Η συγκεκριμένη επιστολή γράφτηκε εν πλήρει συνειδήσει. Ο Πάμπλο δεν είναι αλαζόνας, ούτε πλεονέκτης! Σέβομαι απόλυτα την απόφασή του. Δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία να τον μεταπείσω. Θα το έκανα σε ένα παιδί 20 ετών, αλλά όχι στον Πριχιόνι. Σήμερα (10/1) το πρωί μίλησα μαζί του και παρατήρησα ότι ήταν απόλυτα ήρεμος. Είχε τη ψυχραιμία του τύπου που θεωρεί ότι πήρε τη σωστή απόφαση, σε κάθε περίπτωση» εξήγησε στην αρχική τοποθέτησή του ο εκπρόσωπος του Αργεντινού γκαρντ.

Πρόσθεσε, δε, πως «το κλαμπ δεν τον πίεσε! Νομίζω ότι η απόφασή του έχει να κάνει κυρίως με το πνευματικό κομμάτι. Ό,τι ακριβώς συνέβη με την αποχώρηση του Ρικέλμε. Ένιωθε άδειος. Πίστεψε πως ήλθε η κατάλληλη στιγμή, ζύγισε τα πράγματα κι αποφάσισε να αποχωρήσει. Δεν νομίζω πως η σωματική κατάσταση του Πριχιόνι ήταν πρόβλημα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν παραπονιέται, ούτε κρατάει κακίες. Το μόνο πράγμα που με κάνει χαρούμενο είναι ότι αποσύρθηκε με τη φανέλα της Μπασκόνια, αφού η Βιτόρια είναι το σπίτι του. Μπορούσε να παίξει βρώμικα όμως σεβόταν πάντα τον προπονητή, τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του».

