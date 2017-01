Παιχνίδι της Εβδομάδας το ΑΕΚ - Λούντβιγκσμπουργκ (pic)

H «Ένωση» αντιμετωπίζει τη Λούντβιγκσμπουργκ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του BasketBall Champions League, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον Ε' όμιλο. Το συγκεκριμένο ματς στο ΟΑΚΑ (10/1, 21:00) χαρακτηρίστηκε ως Παιχνίδι της Εβδομάδας στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ φιγουράρει στην 4η θέση του γκρουπ με ρεκόρ 6-5 ενώ οι Γερμανοί έχουν ρεκόρ 8-3 και βρίσκονται στη 2η θέση, πίσω από την πρωτοπόρο Μπεσίκτας.

Στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων στην MHP Arena, η Λούντβιγκσμπουργκ είχε επικρατήσει με 72-67.

