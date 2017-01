Δεν γίνεται να σταματήσουμε να λέμε πως ο άνθρωπος δεν έχει ταβάνι. Γιατί και να το σταματήσουμε εμείς, δεν θα μας αφήσει ο ίδιος. Ναι καλά καταλάβατε μιλάμε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον άνθρωπο που κάνει μαγικά πράγματα στο ΝΒΑ αναγκάζοντας τους πάντες να υποκλιθούν στο ταλέντο του. Αυτό έκαναν και όσοι βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη και στο θρυλικό Madison Square Garden, βλέποντας τον Greek Freak να κάνει και πάλι μαγικά, με αποκορύφωμα την τελευταία φάση. Ο αγώνας ήταν στο 104-103 υπέρ των Νικς και ακόμα έμεναν 8 δευτερόλεπτα και πριν ο Αντετοκούνμπο έχει κλέψει την μπάλα από τον Ρόουζ σε μια εκπληκτική άμυνα. Στην συνέχεια αποφασίζει να πάρει το ματς επάνω του και δείχνει γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον μαγικό αυτό κόσμο, παίζει με πλάτη τον αντίπαλό του και με ένα σουτ από το ύψος των ελευθέρων βολών ακριβώς την ώρα που τελειώνει το ματς πετυχαίνει ένα φοβερό buzzer beater και δίνει την τεράστια νίκη στα ελάφια με 105-104.

Ο άνθρωπος πλέον δεν είναι απλά ένας μεγάλος παίκτης, είναι ένας ηγέτης μιας ομάδας που με τη νίκη αυτή έφτασε το 18-16 και βάζει πλώρη για τα πλέι οφ, την στιγμή που ο Γιάνναρος ειδικά μετά από τέτοιες εμφανίσεις θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος για το All Star Game. Και πως να μην είναι άλλωστε, όταν κόντρα σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο πετυχαίνει δύο buzzer beater (το ένα στο τέλος της τρίτης περιόδου), έχοντας συνολικά 27 πόντους, κατεβάζοντας 13 ριμπάουντ και δίνοντας 3 ασίστ.

Δίπλα στον Γιάνναρο ήταν ο Μονρό που έφτασε τους 18 πόντους σε μια πολύ καλή επίσης εμφάνιση, ενώ ο Πάρκερ είχε 15, με τον Τελέτοβιτς να έχει 13 σε μια επίσης καλή βραδιά και γι' αυτόν. Για τους ηττημένους στους οποίους δεν αγωνίστηκε ο Πορζίνγκις, πρώτος σκόρερ ήταν ο Άντονι με 30 πόντους και τον ακολούθησαν με 15 οι Ρόουζ και Κουζμίνσκας.

Giannis shoots the buzzer beater that brings home the W!! #OwnTheFuture https://t.co/UX6ggQqryk — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2017