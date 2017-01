Κράουντερ: «Δεν έχω πρόβλημα να φύγω από τους Σέλτικς» (pic)

Στο παιχνίδι των Σέλτικς με τους Γιούτα Τζαζ, ο φόργουορντ της Βοστόνης ήταν ενοχλημένος για την αντίδραση των φίλων της ομάδας του, οι οποίοι άρχισαν να αποθεώνουν τον Χέιγουορντ!

Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν ακουστεί φήμες για τον φόργουορντ των Τζαζ, τον οποίο συνδέουν με μετακίνηση στους Σέλτικς. Από τη στιγμή που αγωνίζεται στην ίδια θέση με τον Κράουντερ, ο παίκτης της Βοστόνης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter.

Επίσης απαντώντας σε έναν φίλο των Σέλτικς, έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω πρόβλημα να φύγω...», ενώ μετά το τέλος του αγώνα είχε πει: «Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έγινε. Ήταν ασέβεια προς το πρόσωπό μου...»

HOME TEAM FANS CHEERING FOR THE OPPOSING PLAYERS NOW.. AW MAN OK... SMH BUT GOOD WIN FELLAS ONTO THE NEXT ONE.!!

— JAE CROWDER (@CJC9BOSS) 4 Ιανουαρίου 2017