Η αποθέωση στους Στάνκοβιτς και Πάντελιτς (vid & pics)

Περισσότεροι από 8.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην «Aleksandar Nikolić Hall» για τον πρώτο αγώνα του Ερυθρού Αστέρα το 2017. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου... ισοπέδωσαν τη Ζαντάρ με το επιβλητικό 113-65 κι έκαναν το 16-0 στην Αδριατική Λίγκα ενώ ο Μάρκο Πάντελιτς και ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς έδωσαν το παρών στο γήπεδο και αποθεώθηκαν.

Ο Στάνκοβιτς φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» την περίοδο 1995-98 πριν μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Λάτσιο κι εν συνεχεία της Ίντερ ενώ ο Πάντελιτς ξεκίνησε την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα (1986-92), όπου αγωνίστηκε ξανά τη σεζόν 2004-05.

VIDEO: @crvenazvezdafk legends Marko Pantelić & Dejan Stanković are big fans of @kkcrvenazvezda and their head coach Dejan Radonjić #ABALiga pic.twitter.com/CybYz9R2C3

— ABA Liga (@ABA_League) 2 Ιανουαρίου 2017