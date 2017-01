Σε εκπληκτική φόρμα, βρίσκεται ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, που μπήκε στο νέο έτος με... κέφια. Η άμυνα των Μπακς προσπάθησε να τον σταματήσει, όμως αυτός της έκανε... πλάκα και πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι.

