Ρεκόρ τριπόντων για Μπάμπεργκ! (pic)

Η γερμανική ομάδα ήταν... φωτιά πίσω από τα 6.75μ κι «εκτέλεσε» τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, στους οποίους επιβλήθηκε με 90-75, στο «Αμπντί Ιπεκτσί».

Συγκεκριμένα, η Μπάμπεργκ σημείωσε 14 εύστοχα τρίποντα - από τα συνολικά 23 που προσπάθησε - κι έκανε ρεκόρ στη διοργάνωση. Το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν τα 13 απέναντι σε Μακάμπι, Ρεάλ, Εφές και ΤΣΣΚΑ.

14 triples for @BroseBamberg in tonight's victory at @GSBasketbol - a new club record! 5 of them from Janis Strelnieks. #GSOBRO pic.twitter.com/8cJKdKkWSV

