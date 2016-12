Ατομικό ρεκόρ πόντων ο Καλάθης

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε πετύχει 18 πόντους τη σεζόν 2015-16 απέναντι στη Ζιελόνα Γκόρα. Σχεδόν ένα χρόνο μετά πέτυχε τον 20ό πόντο του στις αρχές της τρίτης περιόδου και να σπάσει το προσωπικό ρεκόρ πόντων του στο Καζάν.

Ο Νικ Καλάθης ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους (8/12δίπ., 2/4τρίπ., 1/2βολ.) σε 33:19.

A career night for @Nick_Calathes15? The @paobcgr guard has 15 points at halftime. Calathes’s @EuroLeague best is only 18 points! #UNKPAO pic.twitter.com/zhX9i0bKXW

— EuroLeague Gurus (@EuroleagueGurus) December 30, 2016