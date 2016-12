Ένα νέο πρόβληαμ έρχεται να προστεθεί στον κατήφορο της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Ρακίμ Σάντερς τραυματίστηκε στη χθεσινή (29/12) αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις και σήμερα (30/12) η ιταλική ομάδα γνωστοποίησε πως ο Αμερικανός φόργουορντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες.

Lesione @ROC401: fuori 3-4 settimane. Good luck and get well soon https://t.co/oMVshmndad pic.twitter.com/hy7XuoeLJq

— Olimpia Milano (@OlimpiaEA7Mi) 30 Δεκεμβρίου 2016