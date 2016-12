Δείτε το υπέροχο κάρφωμα, με το οποίο ο Ντάνστον έδωσε το προβάδισμα στην τούρκικη ομάδα

Here comes the pain! Bryant Dunston drops the hammer in Istanbul. #7DAYSMagicMoment #EFSRMB pic.twitter.com/4mLsHDoPQq

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Δεκεμβρίου 2016