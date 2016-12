Αρχικά φιλοδώρησε τον Πολ Μίλσαπν με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ και στη συνέχεια ακολούθησε τη φάση στην επίθεση και έκανε το φόλοου κάρφωμα!

Πληθωρικός!

Kristaps with the block, Porzingis with the slam! pic.twitter.com/Knq1sk2RHt

— Bleacher Report (@BleacherReport) 29 Δεκεμβρίου 2016