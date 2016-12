«Έβγαλαν» μάτια οι Γιάνναρος και Πάρκερ (vids)

Θεωρείται και όχι άδικα ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα δίδυμα στο ΝΒΑ. Από την μία ο δικός μας Greek Freak και από την άλλη ο Τζαμπάρι Πάρκερ, δύο παίκτες που οδηγούν από νίκη σε νίκη του Μπακς. Τα... ελάφια με τον Πάρκερ να πετυχαίνει 31 πόντους και τον Γιάνναρο 23 κατάφεραν να κερδίσουν μέσα στο Ντιτρόιτ τους δυνατούς Πίστονς και η όρεξη για τα πλέι οφ έχει ανοίξει για τα καλά. Μέχρι τότε, όλοι στο Μιλγουόκι ονειρεύονται και τους δύο στο All Star Game και αν κρίνουμε από όσα κάνουν στο παρκέ, δεν είναι απίθανο...

