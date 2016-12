Χώρισαν Τζάκσον και Μπας (pics)

Ο πρόεδρος των Νιου Γιορκ Νικς και η πρόεδρος και συνιδιοκτήτρια των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζέινι Μπας έριξαν τους τίτλους τέλους στη σχέση τους.

Ο δεσμός του κρατούσε από 1999 όταν και ο Φιλ Τζάκσον είχε αναλάβει προπονητής στους Λέικερς και ήταν εκείνος που ανακοίνωσε πρώτος το «διαζύγιο» μέσα από το twitter. Κάτι αντίστοιχο έκανε και η 55χρονη Μπας, λίγες ώρες αργότερα.

Nothing but love and respect for this man. @PhilJackson11 https://t.co/jlgNhnZvOA

The love of my life is the Los Angeles Lakers. I love Phil & will always. It's not fair to him or Lakers to not have my undivided attention

— Jeanie Buss (@JeanieBuss) 28 Δεκεμβρίου 2016