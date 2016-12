Έγραψε ιστορία ο Ουέστμπρουκ (vids)

Ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Ειδικά από την στιγμή που ο Κέβιν Ντουράντ αποφάσισε να φύγει από την Οκλαχόμα και να συνεχίσει στους Ουόριορς, έχει βαλθεί να δείξει σε όλους πως οι Θάντερ όχι απλά είναι η ομάδα του, αλλά και πως αυτός είναι ικανός να την οδηγήσει στις επιτυχίες. Και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο και δίνοντας νίκες, αλλά και σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο μίστερ τριπλ νταμπλ κόντρα στους Χιτ στο Μαϊάμι ήταν και πάλι μαγικός, πετυχαίνοντας ένα ακόμα τριπλ νταμπλ. Συνολικά είχε 29 πόντους, 17 ριμπάουντ και 11 ασίστ ωστόσο σιγά το νέο θα πείτε και θα έχετε και δίκιο. Το θέμα δεν είναι ο διψήφιος αριθμός σε τρεις διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες, ούτε και το ότι το συγκεκριμένο επίτευγμα το έκανε για 15η φορά την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε.

Το φοβερό είναι πως έφτασε μέσα στα μία ημερολογιακή χρονιά τα 30 τριπλ νταμπλ, κάτι που μόνο ο μυθικός Όσκαρ Ρόμπερτσον έχει κάνει και όπως είναι λογικό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όλοι ασχολούνται με αυτό και πολύ καλά κάνουν βέβαια.

#NBAHistory

30 trip-dbls in 2016 most in a calendar year since Oscar Robertson half a century ago. RT #NBAVote Russell Westbrook pic.twitter.com/otUVAKdrcT

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 28, 2016