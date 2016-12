Μαζί με τον Τζόναθον Σίμονς είναι οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες των Σπερς, κάτι που φάνηκε και στην αναμέτρηση με τους Σικάγο Μπουλς.

Δείτε το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα!

All we needed was a little alley oop action to get going again... pic.twitter.com/0PgRqSYmlC

— San Antonio Spurs (@spurs) 25 Δεκεμβρίου 2016