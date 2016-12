Αν δείτε στο βίντεο που ακολουθεί έχει μεγάλη... γκάμα από φιγούρες! Κι όλα αυτά λίγο πριν βγουν οι Καβαλίερς στο παρκέ!!

King of the court. King of dance moves. (via IG/gablindauer) pic.twitter.com/UjeqZ0Frbl

— Bleacher Report (@BleacherReport) 22 Δεκεμβρίου 2016