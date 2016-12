Το σόου του Γκασόλ (vid)

Έχοντας φτάσει πλέον στα 31 του, δεν είναι ποια ο μικρός αδερφός του Πάου, αλλά έχει καταφέρει να γίνει ηγέτης μιας ομάδας του ΝΒΑ. Καθόλου άσχημα για τον Μαρκ Γκασόλ, τον Ισπανό σέντερ που ειδικά φέτος οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Γκρίζλις από νίκη σε νίκη. Αυτό έκανε και στο Ντιτρόιτ όπου πραγματικά ήταν ασταμάτητος πετυχαίνοντας 38 πόντους, με τις... αρκούδες να επικρατούν 98-86 και να φτάνουν στο 19-12. Ο Γκασόλ έκανε τα πάντα, αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τα κατορθώματά του.

Marc Gasol ties his career high with 38 PTS to lead the @memgrizz to the 98-86 victory over Detroit! pic.twitter.com/y2vS6ivhrD

