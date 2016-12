Επίσημα στην Μπάμπεργκ ο ΜακΝιλ! (pic)

Στην ενίσχυση του ρόστερ της προχώρησε η γερμανική ομάδα, μια ημέρα πριν την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» για την 14η αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του πρώην παίκτη οτυ Άρη, Τζερέλ ΜακΝίλ.

Η Μπάμπεργκ υπέγραψε τον 29χρονο γκαρντ για τους επόμενους δύο μήνες, με οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Αμερικανός την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην ομάδα της Θεσσαλονπίκης και είχε κατά μέσο όρο 14.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, ενώ στο Eurocup είχε 14.4 πόντους, ανά αγώνα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ, καθώς είναι μία μεγάλη ευκαιρία για μένα και θέλω να δώσω ό,τι μπορώ στην ομάδα. Φυσικά στόχος είναι το καλύτερο, αλλά για μένα είναι σημαντικό να είμαι έτοιμος να βοηθήσω το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο παίκτης, ενώ ο Αντρέα Τρινκιέρι είπε για το νέο απόκτημα της ομάδας: «Κανείς δεν ήξερε τις θα μας έφερνε αυτή η σεζόν. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τους παίκτες μας υγιείς και φρέσκους. Γι’ αυτό, αποφασίσαμε να αποκτήσουμε άλλον έναν παίκτη, που θα μας βοηθήσει σε πρωτάθλημα και Euroleague. Δεν ξέρω πότε θα είναι σε θέση να μας βοηθήσει, καθώς δεν αγωνιζόταν κάπου μέχρι πρότινος. Αλλά, αν είναι υγιής τότε σίγουρα μας βοηθήσει».

