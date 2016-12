Στον αστερισμό του Μαρκ Γκασόλ βρίσκονται οι Γκρίζλις. Οι... αρκούδες δείχνουν ασταμάτητες, ειδικά όσο ο Ισπανός πραγματοποιεί τέτοιες εμφανίσεις όπως αυτή στο Ντιτρόιτ. Εκεί που η ομάδα του επικράτησε των Πίστονς με 98-86, με τον μικρός αδερφό του Πάου να κάνει φετινό ρεκόρ πετυχαίνοντας 38 πόντους με 14/17 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 8/11 βολές σε μια μαγική βραδιά γι' αυτόν. Επίσης είχε και 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα και ουσιαστικά έπαιζε μόνος του τα... πιστόνια, καθώς ο δεύτερος σκόρερ ήταν ο Γκριν που έφτασε μετά βίας τους 10 πόντους.

Με τη νίκη αυτή οι... αρκούδες έφτασαν τις 19 ενώ έχουν και 12 ήττες πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία ως τώρα, κάτι που σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τον Γκασόλ. Όσον αφορά τους Πίστονς οι Τζάκσον και Λέιερ είχαν από 18, ενώ ο Ντράμοντ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό πετυχαίνοντας μόλις 13. Η ομάδα του Ντιτρόιτ έμεινε πίσω μετά την ήττα αυτή, καθώς έχει πλέον 14 νίκες και 17 ήττες.

A season high 38 points for @memgrizz @MarcGasol talks to @thefishnation after the win against the Pistons. #TheMan #GrindCity pic.twitter.com/JnmF4cxYZN

— FOX Sports Grizzlies (@GrizzliesOnFSSE) December 22, 2016