Θέλει Μάνι Χάρις η Παρτίζαν (pic)

Ο 29χρονος Αμερικανός περιφερειακός αγωνίστηκε πέρσι στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπαχτσεσεχίρ, έχοντας 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ μ.ό. ανά παιχνίδι.

Σύμφωνα με τον Orazio Cauchi του Sportando, η περίπτωση του Χάρις απασχολεί την Παρτίζαν του Αντρέα Τρινκιέρι που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο EuroCup και την Αδριατική Λίγκα.

Ο Χάρις ήταν ο MVP της ΑΕΚ στην κατάκτηση του Basketball Champions League και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Partizan Belgrade is showing interest in Manny Harris, according to a source. Harris finished last season in Turkey with Bahcesehir where he averaged 22 points, 5 rebounds and 2.7 assists per game.

