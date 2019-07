Στην Τσεντεβίτα Ολίμπια ο Μπλάζιτς (pic)

Έναν παλιό γνώριμο είδε να επιστρέφει η Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Η ομάδα που αγωνίζεται στην ABA Liga ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάκα Μπλάζιτς.

Πέρυσι είχε παίξει σε 25 ματς στη Euroleague με τη Μπαρτσελόνα και μέτρησε 5.2 πόντους μέσο όρο.

Η ανακοίνωση για τον Μπλάζιτς

@JakaBlazic is coming back to Stožice! aka, who was a big part of the Slovenian golden basketball story from 2017, will wear the jersey of the Dragons after six years! Welcome back! #ZmajevoSrce

https://t.co/gYNy9wO8dy pic.twitter.com/2RnnwrUAsC

— Cedevita Olimpija Ljubljana - English (@KKCedOL_EN) 20 Ιουλίου 2019