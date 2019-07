Ο πολύπειρος φόργουορντ θα επιστρέψει στην ABA Liga, μετά από δύο χρόνια στην Ζενίτ.

Σύμφωνα με το «Sportando», ο 33χρονος παίκτης ήρθε σε συμφωνία με την Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Experienced forward Marko Simonovic has reached an agreement with KK Cedevita Olimpija Ljubljana, a source told Sportando.

Simonovic last played with Zenit St. Petersburg

— Emiliano Carchia (@Carchia) 18 Ιουλίου 2019