Επένδυση στο μέλλον ο Ηρακλής με Φίλλιο (pic & vids)

Κίνηση με την σκέψη στο μέλλον για τον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τον Γιώργο Φίλλιο.

Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2023 και είναι μέλος της Εθνικής Παίδων που χθες κατέκτησε την 6η θέση στο Eurobasket.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή

Ο διεθνής γκαρντ Γιώργος Φίλλιος ενισχύει τον ΗΡΑΚΛΗ, καθώς συμφώνησε για τα επόμενα πέντε χρόνια, ως το 2023. Πρόκειται για ένα μέλος της Εθνικής Ομάδας των Παίδων που χθες ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσπάθεια της στο Ευρωμπάσκετ, καταλαμβάνοντας την 6η θέση.

Η απόκτησή του αποτελεί άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα που έχει ξεκινήσει να δημιουργεί στο "σήμερα" η διοίκηση της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 2017 με στόχο το μέλλον και ένα καλύτερο "αύριο" για τον Σύλλογο!

Ο αθλητής αποτέλεσε στόχο ορισμένων από τους άλλους μεγάλους συλλόγους της χώρας, αλλά με επιμονή και προσωπική παρέμβαση ο πρόεδρος κ.Θεόδωρος Δρακόπουλος, ο αντιπρόεδρος κ. Διονύσης Κοντοτάσιος και ο προπονητής Λευτέρης Χατζηκυριακίδης παρουσιάσαν στο αθλητή, στην οικογένεια του και στον εκπρόσωπο του παίκτη το πλάνο τους για το μελλον και την εξέλιξή του και απέσπασαν την υπογραφή του, ο οποίος θεωρείται απο τους ειδικούς ένας αθλητής με τεράστια προοπτική και λόγω θέσης, σωματομετρικών χαρακτηριστικών παραπέμπει σε μεγάλους άσους του ελληνικού Μπάσκετ.

Ο νεαρός διεθνής θα ενσωματωθεί σε μια εβδομάδα περίπου (μετα την απαραίτητη ξεκούραση, αφού μόλις χθες τελείωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ομάδα) στην προετοιμασία της Ανδρικής Ομάδας του Συλλόγου και θα ειναι στη διάθεση του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, όπου με σκληρή δουλειά και επιμονή θα αποτελέσει βασικό στέλεχος της για τα επόμενα χρόνια.

Who is who

Γιώργος Φίλλιος

Έτος Γέννησης 2002

Ύψος: 1,97

Θέση: Point Guard

Προηγ. Ομάδες: Ν.Ραιδεστός, ΠΑΟΚ

Διακρίσεις συλλογικές:

- Χρυσό μετάλλιο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων 2017

Διακρίσεις με την Εθνική :

- Χρυσό μετάλλιο με την εθνική παμπαίδων στο τουρνουά φιλίας 2017

- 6η θέση στο Πανευρωπαϊκό με την Εθνική Παίδων 2018