Ενισχύθηκε με Σέσκους ο Ηρακλής

Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ, που ξεκίνησε την σεζόν στην Βενέτσια και την ολοκλήρωσε στην εσθονική Πέρλα, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την σύναψη συμφωνίας με τον διεθνή με τις "μικρές" Εθνικές ομάδες της Λιθουανίας, ΕΝΤΒΙΝΑΣ ΣΕΣΚΟΥΣ. Ο αθλητής είναι γεννημένος το 1995 και έχει ύψος 1.96 και φέτος αγωνίστηκε στη Λιθουανική ομάδα Βιτάουτας Πριενάι, της LKL (Α1) και της Βαλτικής Λίγκας (BBL), ενώ καλύπτει τις θέσεις 2-3.

Ο αθλητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για ένα έτος και αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Αυγούστου για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της από την πρώτη μέρα. Φέτος είχε 10.8 πόντους μέσο όρο, 3.2 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ, ενώ πέρσι ξεκίνησε τη σεζόν στην Ιταλική Ουμάνα Βενέτσια, στην Α1, αλλά συνέχισε στην Εσθονική Πέρλα, όπου είχε 15,3 πόντους μ.ο., 4.9 ρ.μ.ο., 2.9 α.μ.ο..

Μέλος όλων των Εθνικών Ομάδων της Λιθουανίας ως τώρα, ο Σέσκους συμμετείχε και πέρσι το καλοκαίρι με τη Εθνική ομάδα "Β" της Λιθουανίας στο διεθνές τουρνουά "William Jones" της FIBA, που έγινε στην Ταιβάν, όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά του και άλλα στοιχεία από την προσωπική του σελίδα

2008-2009: Rudupis Prienu (NKL): 9 games: 1.9ppg, 1.1rpg

2009-2010: Rudupis Prienu (LKL): Baltic League: 1 game: 0pts, 1reb, 1ast; Lithuanian League: 1 game: 0pts

2010-2011: Perlas-MRU Vilnius (NKL): 22 games: 4.2ppg, 2.5rpg, 1.3apg

2011-2012: Lietuvos Rytas Vilnius junior team, played also at S.Marciulionio K.A. Vilnius (NKL): 17 games: 4.1ppg, 2.1rpg

2012-2013: S.Maciulionio KA-YIT (VMKS - A Lyga, starting five); Baltic League: 13 games: 5.5ppg, played also at Sakalai Vilnius (LKL): 9 games: 3.4ppg, 1.9rpg, 1.8apg, 2.9rpg, 1.6apg, FGP: 48.6%, 3PT: 31.0%, FT: 73.3%, played also at Lietuvos Rytas Vilnius U18 team

2013-2014: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL): VTB United League: 2 games: 0pts; Lithuanian LKL: 7 games: 1.9ppg, 1.0rpg;

Eurocup: 1 game: 0pts, 1reb

2014-2015: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL): 13 games: 3.6ppg, 1.5rpg; Eurocup: 2 games: 2.5ppg, 1.5rpg, 1.5apg, in Jan.'15 moved to Perlas-MRU Vilnius (NKL): 12 games: 6.7ppg, 2.8rpg, 1.8apg, FGP: 58.3%, 3PT: 29.4%, FT: 44.4%

2015-2016: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL): 2 games: 0 points, in Oct.'15 moved to Rasai Raseiniai (NKL): 14 games: 14.4ppg, 4.4rpg, 4.6apg, 1.2spg, 2FGP: 66.4%, 3FGP: 22.7%, FT: 43.3%, in Dec.'15 signed at Vytautas Prienu (LKL): 1 game: 0pts, left in Jan.'16

2016-2017: Parnu Sadam (Estonia-Alexela KML, starting five):35 games: 15.3ppg, 4.9rpg, 2.9apg, 1.1spg, FGP: 61.6%, 3PT: 29.3%, FT: 53.7%; Baltic League: 14 games: 13.4ppg, 2.8rpg, 2.6apg, 1.0spg, FGP: 60.8%, 3PT: 29.4%, FT: 52.9%

2017-2018: Umana Reyer Venezia (Italy-Serie A), in Oct.'17 signed at Vytautas Prienu (LKL, starting five): Estadísticas temporada 2017-2018 Estadísticas Liga báltica 2017-2018

-------------------------------------------------------------------------------

Awards/Achievements:

Lithuanian NKL Regular Season Runner-Up -09

Lithuanian NKL Champion -09

Lithuanian U16 National Team -11

Eurobasket.com All-European Championships U16 2nd Team -11

European Championships U16 in Czech Republic -11: 7 games: Score-2(21.3ppg), Reb-4(9.4rpg), 3.9apg, 2.0spg, FGP: 62.0%, 3PT: 38.9%, FT: 63.6%

Torneig de Basquet International Junior Tournament "Ciutat de L'Hospitalet" -12

Nike Euroleague Junior Tournament (Unofficial European Clubs Junior Championships) -12 (Winner): 4 games: 14.8ppg, 3.0rpg, 2.5apg

Lithuanian U17 National Team -12

Eurobasket.com All-World Championships U17 2nd Team -12

World Championships U17 in Kaunas (Lithuania) -12: 7 games: Score-5(15.7ppg), Reb-2(9.0rpg), 2.6apg, 1.6spg, FGP: 45.2%, 3PT: 28.0%, FT: 65.7%

Lithuanian League Regular Season Champion -14

Lithuanian League Semifinals -14

VTB United League Semifinals -14

Lithuanian NKL Regular Season Champion -15

Lithuanian U20 National Team -15

European Championships U20 in Lignano Sabbiadoro (Italy) -15: 10 games: 12.1ppg, 4.5rpg, 1.4apg, 1.1spg, FGP: 63.0%, 3PT: 31.7%, FT: 58.3%

Estonian Alexela KML -17 (Player of the Week Rd.21)

Eurobasket.com All-Estonian League 3rd Team -17

Estonian League Semifinals -17

Lithuanian National Team -17

William Jones Cup in Taiwan -17 (Silver)».