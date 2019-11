Τα 10+1 intros των ονείρων μας και οι ιστορίες τους (vids)

Ηταν ότι πιο εντυπωσιακό έχουμε δει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο τα τελευταία χρόνια. Το ολόγραμμα ενός λιονταριού το οποίο εμφανίστηκε στο γήπεδο της Εστουδιάντες με αφορμή την μεγάλη επιστροφή της ομάδας στο «Jorge Luis Hirschi».

Προσπαθήσαμε θα θυμηθούμε μερικά από τα καλύτερα intros στα παγκόσμια γήπεδα ή βίντεο που έφτιαξαν ομάδες πριν από μεγάλα ματς. Τα intros στο ΝΒΑ είναι πάντα διαφορετικά, είσοδος στο Ανφιλντ επίσης όπως επίσης και οι δημιουργίες του Αγιαξ και της Ντόρτμουντ.

Εάν θυμηθείτε κάποιο που σας έκανε εντύπωση μπορείτε να το καταγράψετε στα σχόλια...

1. Μπόστον Σέλτικς. Το soundtrack του Requiem for a dream και η κραυγή του KG.

To story: Την σεζόν 2007/08 οι Big Three των Σέλτικς πάλευαν για τον τίτλο με τους Λέικερς στον τελικό. Πολ Πιρς, Ρέι Αλεν και Κέβιν Γκαρνέτ κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο που είχε τον Κόμπι Μπράιαντ. Επικράτησαν με 4-2.

Ξεχωρίζει: Η κραυγή του Κέβιν Γκαρνέτ και φυσικά η ανατριχίλα με το soundtrack του Requiem for a dream.

2. Σικάγο Μπουλς. «Το τρέξιμο των ταύρων»

Το story: Ηταν η 20η χρονιά από τότε που βγήκε το «Running of the Bulls» κι αυτή ήταν η 6η αλλαγή που έκαναν οι Μπουλς. Φυσικά είναι και η καλύτερη μιας και από απλά γραφικά το μακρινό 1997 έφτασαν να εμφανίζουν ταύρους στην πόλη του Σικάγο.

Ξεχωρίζει: Και μόνο που βλέπεις τους ταύρους να περνάνε μέσα από τη πόλη του Σικάγο και μπροστά από το άγαλμα του Μάικλ Τζόρνταν αρκεί.

3. Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η μέρα της μαρμότας

To story: Η Ντόρτμουντ κληρώνεται για πέμπτη σερί χρονιά με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League είτε σε ομίλους είτε σε νοκ άουτ. Και στο βίντεο που φτιάχνει για το ματς ο τιμ μάνατζερ της ομάδας Φριτζ Λούνσχερμαν ζει την μέρα της μαρμότας!

Ξεχωρίζει: Για το σενάριο και φυσικά για το εκπληκτικό μοντάζ που έκαναν οι άνθρωποι της ομάδας.

4. Τελικός League of Legends. Η εμφάνιση του δράκου

Το story: Πριν τον μεγάλο τελικό του League of Legends εμφανίζεται στο γήπεδο ένας τεράστιος δράκος και κάνει την βόλτα του μέσα στο τεράστιο στάδιο.

Ξεχωρίζει: Είναι πιθανότατα ακόμα πιο εντυπωσιακό και από την εικόνα του λιονταριού στο γήπεδο της Εστουδιάντες.

5. Μπόκα Τζούνιορς. «Τον τελικό τον παίζουμε μαζί»

Το story: Μπόκα Τζούνιος και Ρίβερ Πλέιτ βρέθηκαν στον τελικό του Λιμπερταδόρες πέρσι και το βίντεο σε γυρνάει από τα πρώτα χρόνια της Μπόκα μέχρι και το τεράστιο ματς με τους μισητούς αντιπάλους.

Ξεχωρίζει: Η μουσική, ο ρομαντικός και το συναίσθημα που έχει το βίντεο πριν από ένα τόσο μεγάλο ματς!

6. Ντιτρόιτ Πιστονς. Kid Rock, Final Countdown και εκφωνητής

Το story: Τελικοί ΝΒΑ 2005. Οι εκπληκτικοί Πίστονς αντιμετωπίζουν τους Σπερς στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν ξανά τον τίτλο. Η αδιανόητη πεντάδα με Μπίλαπς, Χάμιλτον, Πρινς και τους δύο Ουάλας (Ρασίντ και Μπεν) έκανε θραύση στην ανατολή αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν το back to back μιας κι έχασαν με 4-3.

Ξεχωρίζει: Για το εκπληκτικό τραγούδι στο βίντεο του Kid Rock (Βαwitdaba), τον απίθανο εκφωνητή που κάνει την διαφορά (πρέπει να τον ακούσετε) και στη συνέχεια το Final Countdown των Europe.

7. Aγιαξ. Τα όνειρα σου είναι τώρα!

Το story: Ο Αγιαξ κληρώνεται με την Ρεάλ Μαδρίτης πέρσι για τη νοκ άουτ φάση του Champions League και στο βίντεο που φτιάχνουν οι άνθρωποι της ομάδας βάζουν τα παιδιά της ακαδημίας.

Ξεχωρίζει: Το σενάριο που σκέφτηκαν για ένα βίντεο 2 λεπτών είναι εκπληκτικό...

8. Λίβερπουλ και Σέλτικ. You 'll never walk alone.

Το story: Πριν από κάθε ματς των δύο ομάδων οι φίλαθλοι σηκώνονται με τα κασκόλ στα χέρια και απλά καθηλώνουν τους πάντες με το τραγούδι τους.

Ξεχωρίζει: Γιατί κάθε φορά που το ακούς ανατριχιάζεις. Κι αν το έχεις ζήσει από μέσα απλά δεν γίνεται να το ξεχάσεις.

9. Μαϊάμι Χιτ: Seven Nation Army

Το story: Τελικοί 2013. Οι Μαϊάμι Χιτ αντιμετωπίζουν στους τελικούς τους Σπερς. Οι Τζέιμς, Ουέιντ και Μπος τελικά κατακτούν το πρωτάθλημα νικώντας 4-3 τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ξεχωρίζει: Γιατί οι 3 σούπερ σταρ βάζουν φωτιά στο βίντεο και όλα αυτά με την μουσική υπόκρουση των White Stripes και το Seven Nation Army.

10. Εστουδιάντες: Το λιοντάρι προστάτης

Το story: Η Εστουδιάντες επιστρέφει στο ιστορικό της γήπεδο και οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζουν ένα λιοντάρι!

Ξεχωρίζει: Σε καθηλώνει και μόνο που βλέπεις το συγκεκριμένο ολόγραμμα του λιονταριού σε συνδυασμό με τον ήχο.