Το Καμπ Νόου αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι για την κατάκτηση της έκτης Χρυσής Μπάλας, όμως ο Αργεντίνος... λύγισε βλέποντας τους τρεις γιους του να πατάνε το χορτάρι του γηπέδου και να του δίνουν το τεράστιο βραβείο. Ο Αργεντίνος τους αγκάλιασε και οι Καταλανοί δε σταμάτησαν να χειροκροτούν.

Messi's kids bring out his 6th Ballon d'Or to Camp Nou pic.twitter.com/JeNNwWMuqp

(@LeooMessi10i) December 7, 2019