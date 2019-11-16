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Λέικερς - Κινγκς: Πόστερ από τον ΛεΜπρόν! (vid)

Λέικερς - Κινγκς: Πόστερ από τον ΛεΜπρόν! (vid)

Λέικερς - Κινγκς: Πόστερ από τον ΛεΜπρόν! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, έκανε... πόστερ αντίπαλό του όταν κάρφωσε από πάνω του σχεδόν στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς! 

Ο «Βασιλιάς» αγρίεψε! Ο ΛεΜπρόν, αποφάσισε να καρφώσει απέναντι στους Κινγκς με αποτέλεσμα ένας άτυχος αντίπαλος να γίνει... πόστερ!

 

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