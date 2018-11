Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά ο θεσμός “SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE” της Σχολής Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με τη διοργάνωση διάλεξης με θέμα “Introducing the concept of Resilience into Maritime Safety”, την Τρίτη 27/11/2018 (19:00-21:00) στο αμφιθέατρο του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, στο Campus Πειραιά [Κολοκοτρώνη 110].

Προσκεκλημένος ομιλητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αυτή τη φορά είναι ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο Capt. Δημήτρης Ασλάνογλου, Training Manager της ELETSON CORPORATION, ο οποίος θα μιλήσει για τη σημαντικότητα της ανθεκτικότητας και της ανακλαστικής μάθησης για τη βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο ναυτικό επάγγελμα, με στόχο την ασφάλεια του πληρώματος.

Η διάλεξη απευθύνεται σε φοιτητές ναυτιλιακών και στο κοινό και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: κα Αναστασία Παπασταύρου, Τ 210 4121200, apapastavrou@mitropolitiko.edu.gr