Ο Κέι Σι Ρίβερς (ξανα)πήρε το όπλο του! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έψαχνε καιρό μια καλή εμφάνιση και την βρήκε στο δεύτερο ματς της σειράς. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 16 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 16 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα ενώ συγκέντρωσε το καλύτερο ranking του αγώνα με 20 βαθμούς.

Δείτε τα όσα έκανε στο Βελιγράδι.

KC Rivers played his best game since arriving in @kkcrvenazvezda



16 PTS

3/4 FG2

2/4 FG3

4/4 FT

5 AST

WIN#ABALiga #RoadToGlory pic.twitter.com/YS1KrSt5tN

— ABA Liga (@ABA_League) 15 Απριλίου 2019