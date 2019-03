Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έκαναν επιμέρους σκορ 17-35 στο τρίτο δεκάλεπτο και μετέτρεψαν το... εύθραυστο 31-37 του ημιχρόνου σε 48-72 στο 30', δίχως να απειληθούν σε κανένα σημείο του αγώνα από τους γηπεδούχους.

Ο Τζο Ράγκλαντ ηγήθηκε επιθετικά του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας 15 πόντους με 3/5 δίποντα και 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 22:13. Σε ό,τι αφορά τον Κέι Σι Ρίβερς, ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 10 πόντους στα 20:58 που έμεινε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 31-37, 48-72, 69-87.

Αποτελέσματα - 21η αγωνιστική

Ζαντάρ - Ερυθρός Αστέρας 69-87

Παρτίζαν - Ιγκοκέα

Τσιμπόνα - Κρκα

Ολίμπια Λιουμπλιάνα - Τσεντεβίτα

Μόρναρ - Ζελέζνικ

Μέγκα Μπέμαξ - Μπουντούτσνοστ

Κατάταξη

1. Ερυθρός Αστέρας 20-1

2. Μπουντούτσνοστ 14-6

3. Τσεντεβίτα 14-6

4. Παρτίζαν 13-7

5. Μέγκα Μπέμαξ 10-10

6. Ζελέζνικ 9-11

7. Τσιμπόνα 8-12

8. Ζαντάρ 7-14

9. Ιγκοκέα 7-13

10. Μόρναρ 7-13

11. Ολίμπια Λιουμπλιάνα 6-14

12. Κρκα 6-14

THE END: Dominant performance by @kkcrvenazvezda in Višnjik against @kkzadar! #ABALiga pic.twitter.com/JCAdciLR3P

— ABA Liga (@ABA_League) 9 Μαρτίου 2019