To fair play του Λάζιτς (vid)

Μπορεί η αναμέτρηση μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Τσεντεβίτα να ήταν ντέρμπι, αλλά ο Μπράνκο Λάζιτς φρόντισε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα για καλό.

Σε μία αμφισβητούμενη φάση οι διαιτητές έδωσαν τη μπάλα στους Σέρβους, αλλά ο αρχηγός του Ερυθρού Αστέρα παραδέχτηκε πως έβγαλε ο ίδιος τη μπάλα και έτσι η κατοχή πήγε στους Κροάτες.

Fair play at its best! @kkcrvenazvezda captain Branko Lazić admits that he was the last one who touched the ball

#ABALiga pic.twitter.com/kjD360hPvP

— ABA Liga (@ABA_League) 3 Νοεμβρίου 2018