Η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ζελέζνικ περιελάμβανε μπόλικο θέαμα, ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο Σενεγαλέζος φόργουορντ.

Ο Φαγέ πήρε την πάσα από τον Ράγκλαντ και κάρφωσε ανάποδα πριν πιάνοντας τη μπάλα τον αέρα.

.@jragz1 & Faye have done it again!



