Ο Αμερικανός της κροατικής ομάδας πρόσφερε ένα εκπληκτικό κάρφωμα στον ημιτελικό των playoffs της Αδριατικής Λίγκας.

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κρις Τζόνσον...

CHRIS JOHNSON!

This might actually be THE BEST DUNK of the 2017/18 season!#ABALiga #RoadToGlory #BUDCED @KKCedevita pic.twitter.com/h8x8UPdd3W

— ABA Liga (@ABA_League) 1 Απριλίου 2018