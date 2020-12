Η «χρυσή ενδεκάδα» του νέου Ford Puma (pics)

Το νέο Ford Puma ανέτρεψε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα για τα συμπαγή crossover μοντέλα. Διαθέτει ξεχωριστή εμφάνιση, σε συνδυασμό με κορυφαίους χώρους και πρακτικότητα στο εσωτερικό, προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και συνδεσιμότητας αλλά και καινοτόμες λύσεις στις μονάδες κίνησης που έχουν ως σημείο αναφοράς το ήπια υβριδικό σύστημα EcoBoost Hybrid, σπορτίφ συμπεριφορά στο δρόμο αλλά και χαρακτήρας που παραπέμπει σε SUV μοντέλα, μεγάλη ποικιλία εκδόσεων αλλά και εύκολη απόκτηση με προνομιακούς όρους και εγγυήσεις.

Αυτό είναι με λίγα λόγια το νέο Ford Puma: ένα έξυπνο σε κάθε του πτυχή crossover που έρχεται να προσφέρει στους αγοραστές τις επιδόσεις, την άνεση και την ευελιξία που οι ίδιοι επιθυμούν! Ας δούμε συνοπτικά ποια είναι τα 11 βασικά σημεία που καθιστούν το νέο Ford Puma μία κορυφαία πρόταση για την κατηγορία του:

1. Μοντέρνο ντιζάιν με ελληνική υπογραφή

Το Puma εγκαινίασε ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στη σχεδιαστική ταυτότητα της Ford. Με χαρισματικά στιλιστικά στοιχεία που φέρουν τη σφραγίδα του Έλληνα σχεδιαστή Γιώργου Σαριδάκη, όπως για παράδειγμα οι προβολείς που είναι τοποθετημένοι στην κορυφή των φτερών, οι χαρακτηριστικές κολώνες Α και οι αθλητικές αεροδυναμικές γραμμές στο πλάι. Το νέο Ford Puma κλέβει την παράσταση με την πρώτη ματιά δημιουργώντας μία δυναμική και παράλληλα κομψή σιλουέτα.

2. Ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων

Η Ford διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων και συστημάτων μετάδοσης για το νέο, συμπαγές crossover μοντέλο της. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να διαλέξει κινητήρες με απόδοση μεταξύ 125 και 200 ίππων.

Στη βάση των προσφερόμενων εκδόσεων του νέου Ford Puma υπάρχει ο αναβαθμισμένος βενζινοκινητήρας 1.0L EcoBoost με τεχνολογία EcoBoost Hybrid 48-volt απόδοσης 125 και 155 ίππων. Παράλληλα, ο νέος κινητήρας ντίζελ 1.5L EcoBlue των 120 ίππων του Puma αποτελεί μία εξαιρετική πρόταση για όλους τους οδηγούς που διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Στην κορυφή των διαθέσιμων κινητήρων βρίσκεται ο πανίσχυρος βενζινοκινητήρας 1.5L EcoBoost των 200 ίππων του Puma ST, τον οποίο είδαμε για πρώτη φορά στο πολυβραβευμένο Fiesta ST. Σε σχέση με τα κιβώτια ταχυτήτων, το νέο Ford Puma διατίθεται με ένα εξελιγμένο χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αλλά και με ένα νέο 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη που συμβάλει στις ομαλές αλλαγές, στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης, στην αθόρυβη λειτουργία και στις κορυφαίες επιδόσεις.

3. Πλαίσιο από το σπορτίφ Fiesta

Το νέο Puma βελτιστοποιεί περαιτέρω την καταξιωμένη πλατφόρμα της κατηγορίας Β της Ford, που ως γνωστόν προσφέρει κορυφαία συμπεριφορά και στο Fiesta. Η νέα και πιο άκαμπτη πίσω ανάρτηση, τα μεγαλύτερα αμορτισέρ, τα πιο άκαμπτα σάιλεντμπλοκ και τα βελτιστοποιημένα top mounts της ανάρτησης έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τριβών και την αύξηση της ακαμψίας του πλαισίου δημιουργώντας έτσι ένα αυτοκίνητο με κορυφαία για την κατηγορία του συμπεριφορά και ποιότητα κύλισης.

4. Χαρακτήρας που παραπέμπει σε SUV

Οι εμπνευσμένες από μοντέλα SUV, οι αναλογίες του αμαξώματος προσφέρουν αυξημένη απόσταση από το έδαφος, στοιχείο που διασφαλίζει μία μοναδική οδηγική εμπειρία σε κάθε είδους επιφάνεια. Η οδηγική απόλαυση αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο με την τεχνολογία επιλέξιμων προφίλ της Ford (Normal, Eco, Sport, Slippery και Trail) που επιτρέπει στους οδηγούς να ρυθμίζουν τόσο την απόκριση του γκαζιού, όσο και εκείνη των συστημάτων πρόσφυσης και ελέγχου της ευστάθειας του αμαξώματος.

5. Το «έξυπνο» MegaBox

Το νέο Ford Puma προσφέρει τον μεγαλύτερο στην κατηγορία του χώρο αποσκευών που φτάνει τα 456 λίτρα. Έχοντας σχεδιαστεί όχι μόνο για να ικανοποιεί αλλά και για να υπερβαίνει τις μεταφορικές απαιτήσεις των πελατών, το νέο Puma εξοπλίζεται με το καινοτόμο MegaBox, το οποίο προσφέρει ένα βαθύ και ευέλικτο αποθηκευτικό χώρο 80 λίτρων. Με πλάτος 764 mm, μήκος 753 mm και βάθους 306 mm, το MegaBox μπορεί να φιλοξενεί μη σταθερά στοιχεία ύψους έως 115 cm – όπως φυτά, για παράδειγμα – σε κάθετη θέση.

6. Κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων

Το Ford Puma απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, παίρνοντας «άριστα» τόσο στις δοκιμές πλευρικών συγκρούσεων σε μπαριέρα, όσο και στις πιο σοβαρές πλευρικές προσκρούσεις σε στύλο.

7. Πλήρης συνδεσιμότητα

Τα smartphones μπορούν να παραμένουν μόνιμα συνδεδεμένα μέσω Bluetooth στο σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 3 της Ford, ενώ είναι σε εξέλιξη η ασύρματη φόρτισή τους, επιτρέποντας έτσι στους οδηγούς του νέου Puma να ελέγχουν τα συστήματα ήχου, πλοήγησης και τα συνδεδεμένα τηλέφωνα χρησιμοποιώντας απλές φωνητικές εντολές. Το σύστημα προσφέρει συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto™ και υποστηρίζεται από μία κεντρική οθόνη αφής 8 ιντσών που μπορεί να λειτουργεί μέσω κινήσεων των δακτύλων (pinch & swipe). Επίσης, το ενσωματωμένο μόντεμ FordPass Connect επιτρέπει στο νέο Puma να βρίσκεται μόνιμα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Έτσι, και με τη βοήθεια της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα FordPass, οι ιδιοκτήτες του νέου Ford Puma μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αυτοκίνητό τους απ’ οπουδήποτε, ελέγχοντας από μακριά λειτουργίες όπως το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα ή πραγματοποιώντας βασικούς ελέγχους, όπως τον έλεγχο της στάθμης της βενζίνης.

8. Προηγμένη ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης

Το νέο Puma χρησιμοποιεί 12 αισθητήρες υπερήχων, τρία ραντάρ και δύο κάμερες που είναι τοποθετημένα γύρω από το αυτοκίνητο για την υποστήριξη του “πακέτου” τεχνολογιών Ford Co-Pilot360 που βελτιστοποιεί τα επίπεδα προστασίας των επιβατών, την οδική συμπεριφορά, αλλά και τη διαδικασία στάθμευσης. Ανάμεσα στα συστήματα που διαθέτει ξεχωρίζουν τα Adaptive Cruise Control (ACC) με Stop & Go, Speed Sign Recognition, Lane-Centring, Local Hazard Information, Blind Spot Information System με Cross Traffic Alert, Enhanced Active Park Assist, Road Edge Detection, Pre-Collision Assist με Pedestrian και Cyclist Detection, Post-Collision Braking, Evasive Steering Assist και Wrong Way Alert.

9. Πολλοί και διαφορετικοί χαρακτήρες

Οι εκδόσεις του Ford Puma αποτυπώνουν διαφορετικές προσωπικότητες που αντανακλούν τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των πελατών. Μέσα από μία πληθωρική γκάμα εκδόσεων όπως η σπορτίφ ST-Line, η υψηλών προδιαγραφών ST-Line X, η πολυτελής ST-Line V, και η κορυφαία σπορ ST των 200 ίππων, ο καθένας μπορεί να βρει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

10. Ευκολία απόκτησης

Η αγορά οποιασδήποτε έκδοσης του νέου Ford Puma δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Με το προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης χρηματοδότησης FordΕύκολα της Ford Finance απολαμβάνετε σημαντικά οφέλη και προνόμια, όπως το σταθερό ανταγωνιστικό επιτόκιο από 1,99%* αλλά και της ευέλικτης περιόδου αποπληρωμής με διάρκεια από 12 έως και 60 μήνες.Τα καλά νέα όμως δεν σταματούν εδώ! Εκτός από τα μοναδικά προνόμια που σας προσφέρει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα FordΕύκολα, η αγορά του νέου Ford Puma, συνοδεύεται από δωρεάν επιπλέον εξοπλισμό αξίας έως και 930€, έτσι ώστε όλες οι εκδόσεις Puma να διαθέτουν στο στάνταρ εξοπλισμό τους προβολείς LED, έγχρωμο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3’’ και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

11. Απόλυτη ξεγνοιασιά

Η συμβίωση με ένα Ford Puma αποδεικνύεται μία απολαυστική και ξέγνοιαστη εμπειρία αφού πέρα από τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και το οδηγικό του ταπεραμέντο, διαθέτει 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect που έρχεται να αποδείξει έμπρακτα την κορυφαία αξιοπιστία του, αλλά και την εμπιστοσύνη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο νέο αυτό μοντέλο. Το χαρακτηριστικό αυτό προσδίδει ένα ακόμα ισχυρό πλεονέκτημα σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν για πολλά χρόνια ένα απόλυτα σύγχρονο και ασφαλές αυτοκίνητο.