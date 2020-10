Στοχευμένη ανανέωση για το Mini Countryman

Το Countryman αποτελεί στην κυριολεξία τον βασικότερο πυλώνα της Mini. Περίπου 4 στα 10 Mini που πωλούνται παγκοσμίως είναι Countryman, ενώ στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει το συγκεκριμένο ποσοστό το 50% με αυξητικές τάσεις. Εξίσου σημαντικό όμως για τη μάρκα είναι και το γεγονός, ότι χάρη στο Countryman έβγαλε από πάνω της τη στάμπα ότι η Mini απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στις γυναίκες, αφού στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν το πάνω χέρι οι άνδρες με ένα ποσοστό πελατών άνω του 60%. Πρόκειται για μία κομβική συμβολή στην προσπάθεια της εταιρείας να αποκτήσει εξίσου δυναμική πρόσβαση και στα δύο φύλα, άρα και σε ένα εξαιρετικά ευρύ αγοραστικό κοινό.

Η εισαγωγική εταιρεία δεν περιορίστηκε όμως μόνον στην έξωθεν βοήθεια εκ Βρετανίας και Βαυαρίας (θυγατρική της BMW βλέπετε η Μini), αλλά έβαλε και η ίδια το χεράκι της για να δελεάσει τους Ελληνες αγοραστές με άκρως ανταγωνιστικές τιμές και χωρίς σημαντικούς συμβιβασμούς όσον αφορά στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων της. Ετσι, ξεκινούν οι τιμές του ανανεωμένου Mini Countryman από 22.467 ευρώ στην έκδοση One 1.5 με κινητήρα βενζίνης 102 ίππους, ενώ 22.540 ευρώ κοστολογείται η One Spice με ίδια ιπποδύναμη και πλούσιο εξοπλισμό, όπως μεταλλικό χρώμα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ράγες οροφής, υπηρεσίες Connected Drive, αυτόματα φώτα και καθαριστήρες, έγχρωμη οθόνη αφής 5,5 ιντσών κλπ. Από εκεί και μετά να πούμε ότι μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκδοση One D με ντιζελοκινητήρα 1,5 λίτρων, 116 ίππους απόδοση και τιμή από 27.667 ευρώ.

Γενικότερα, η μεγάλη γκάμα των κινητήρων παραμένει ένα από τα δυνατά όπλα και του ανανεωμένου Mini Countryman, καθώς ικανοποιεί ουσιαστικά σχεδόν όλες τις απαιτήσεις. Εκτός λοιπόν από τα προαναφερόμενα μοτέρ έχουμε στη βενζίνη τις εκδόσεις Cooper των 136 ίππων, Cooper S με 178 άλογα και την καυτή –σχεδόν αγωνιστική- John Cooper Works με 301 ίππους και εκρηκτικές επιδόσεις. Στα ντίζελ προβλέπεται εκτός από τη βασική One D των 116 ίππων η έκδοση Cooper D με 150 και η Cooper SD με 190 άλογα. Υπάρχει επίσης και Plug-in υβριδική εκδοχή με 220 ίππους και στάνταρ τετρακίνηση, ενώ δεν πρόκειται να δούμε την τωρινή γενιά του Mini Countryman ως αμιγώς ηλεκτροκίνητη. Ανάλογη με την έκδοση και τον κινητήρα εφοδιάζονται τα φρεσκαρισμένα Countryman με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, κιβώτιο τύπου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων ή αυτόματο οκτατάχυτο Steptronic.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του αυτοκινήτου έχουν παραμείνει αναλλοίωτες και οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις έγιναν απολύτως διακριτικά, για να μη διαταραχθεί το πολύ πετυχημένο σχήμα του δημοφιλέστερου μοντέλου της Mini. Οι προσεκτικοί παρατηρητές θα διακρίνουν ωστόσο τον νέο μπροστινό προφυλακτήρα και τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED μαζί με τις διαφοροποιημένες γρίλιες της μάσκας, ενώ στο πίσω μέρος ανάβουν τα φώτα σχηματίζοντας το σχέδιο Union Jack, δηλαδή του μοτίβου της σημαίας της Μεγάλης Βρετανίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέραμε τις νέες ζάντες ελαφρού κράματος, αλλά και τη μεγαλύτερη γκάμα εξωτερικών χρωματισμών μεταξύ των οποίων και η μαύρη βαφή Piano Black.

Στο εσωτερικό έχει φυσήξει ακόμη δυνατότερα ο άνεμος της ανανέωσης με αναβάθμιση του βασικού εξοπλισμού, στάνταρ σπορ δερμάτινο τιμόνι με πολυχειριστήρια και ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα συνοδηγού. Προβλέπονται επίσης διαφορετικές επενδύσεις καθισμάτων, έχει αλλάξει η στρογγυλή μονάδα ελέγχου, ενώ έγινε ολική αναβάθμιση του συστήματος πολυμέσων που συνοδεύεται –προαιρετικά- και με έγχρωμη οθόνη αφής 8,8’’ ιντσών, ενώ προσφέρει υψηλότερες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Το νέο Countryman εφοδιάζεται επίσης με σταθερά τοποθετημένη κάρτα SIM για κλήσεις έκτακτης ανάγκης (Intelligent Emergency Call) και ταυτόχρονο εντοπισμό της θέσης του οχήματος και της σφοδρότητας του ατυχήματος.

Κλείνοντας να πούμε, ότι κατά τη στατική παρουσίαση του ανανεωμένου μοντέλου είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και οι ίδιοι τους άνετους χώρους του ακόμη και για υψηλόσωμους επιβάτες που θα πάρουν θέση πίσω. Μάλιστα οι πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλώνονται και διαιρούνται σε διάταξη 40:20:40, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι οικογενειακών προδιαγραφών με τον όγκο του να κυμαίνεται από 450 έως 1.390 λίτρα!

Περισσότερα όταν θα πάρουμε το αυτοκίνητο και το οδηγήσουμε στο πλαίσιο του καθιερωμένου εβδομαδιαίου test drive.