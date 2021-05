Indy 500: Νικητής ο Καστρονέβες

Ο 105ος αγώνας στην ιστορία του Indy 500 είναι γεγονός, προσφέροντας άπλετο θέαμα και ένα εκπληκτικό φινάλε. Οι 200 γύροι ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικοί στο Indianapolis Motor Speedway, δίχως όμως τα παραδοσιακά μεγάλα ατυχήματα.

Ο Έλιο Καστρονέβες, οδηγώντας το #06 της Meyer Shank Racing με κινητήρα Honda κατέκτησε τη 4η νίκη του στο Indy 500. Ολοκληρώνοντας το τελευταίο του pit-stop, βγήκε στη μάχη με τους Άλεξ Παλού και Πάτο Ογουόρντ. Μπαίνοντας στον 199ο γύρο, ο Καστρονέβες έκανε κίνηση από την εξωτερική και πήρε την πρωτοπορία του αγώνα. Ο Παλού ήταν αρκετά κοντά του και στον τελευταίο γύρο έδιναν μάχη για τη νίκη.

Όμως ο Καστρονέβες είχε την ταχύτητα, πήρε slipstream από μονοθέσια που ήταν ένα γύρο πίσω και κατέκτησε τη νίκη, 20 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη του στο συγκεκριμένο αγώνα. Το επίτευγμα του είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ισοφάρισε σε νίκες τους Α.Τ. Φόιτ, Αλ Άνσερ και Ρικ Μίαρς. Ο Καστρονέβες πήρε την τέταρτη νίκη του στον αγώνα και πρώτη μετά από 11 ολόκληρα χρόνια.

Ο Παλού ολοκλήρωσε στη 2η θέση για λογαριασμό της Chip Ganassi Racing. O Ισπανός έκανε ένα φοβερό αγώνα και ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας, καθώς το Indy 500 μοιράζει διπλούς βαθμούς. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Σάιμον Παζενό, με ένα εκπληκτικό προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο. Βγαίνοντας από την στροφή 2, ο Γάλλος της Team Penske πήρε εξαιρετικό slipstream από τον Πάτο Ογουόρντ της Arrow McLaren SP και τον προσπέρασε από την εξωτερική στη στροφή 3.

O Εντ Κάρπεντερ με τα χρώματα της ομάδας του έκλεισε την πρώτη 5άδα, έχοντας μια διαφορετική στρατηγική και απειλώντας για τη νίκη στο τέλος. Ο Σαντίνο Φερούτσι έκλεισε στην 6η θέση, μπροστά από τους Σέιτζ Κάραμ και Ρίνους Βίκεϋ. Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια βρέθηκε στην 9η θέση, ενώ τη 10άδα ολοκλήρωσε ο Τόνι Κανάν.

Στον αγώνα είχαμε συμμετοχή οδηγών από οδηγούς που έχουν συμμετάσχει στην Formula 1. O Μάρκους Έρικσον ήταν στην 11η θέση, ο Τακούμα Σάτο στην 14η, ο Μαξ Τσίλτον στην 24η, ο Πιέτρο Φιτιπάλντι στην 25η θέση, ενώ ο Σεμπαστιέν Μπουρντέ στην 26η. Τέλος, ο Αλεξάντερ Ρόσι ήταν 29ος.

Ο Πρωταθλητής του 2020, Σκοντ Ντίξον, είχε έναν πολύ κακό αγώνα τερματίζοντας στη 17η θέση. Στον αγώνα είχαμε μόλις τρεις εγκαταλείψεις. Η Σιμόνα Ντε Σιλβέστρο δεν τερμάτισε, όπως επίσης οι Γκέιαμ Ρέιχαλ και Στεφάν Ουίλσον.

